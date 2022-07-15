В отношении руководства ТОО «Казфосфат» начато досудебное расследование – АФМ

Департаментом экономических расследований по Жамбылской области в отношении руководства ТОО «Казфосфат» начато досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

13 июля департаментом экономических расследований по Жамбылской области на основании заключения департамента агентства по защите и развитию конкуренции РК по Жамбылской области начато досудебное расследование по статье 221 УК РК в отношении руководства ТОО «Казфосфат» по факту злоупотребления монопольным положением в целях извлечения для себя незаконного дохода путем установления и поддержания высоких цен при реализации «аммофоса». Пресс-служба Агентства финансового мониторинга

11 июля в 20:00 на заводе минеральных удобрений ТОО «Казфосфат» в Таразе произошел единовременный выброс.

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Позже в компании сообщили, что жителям города ничего не угрожает.