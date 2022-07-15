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«Канело» и GGG высказались друг о друге за два месяца до боя

Бокс Бой 17 сентября Фото: Instagram/gggboxing
63 дня осталось до ожидаемого третьего поединка между казахстанцем Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО) и мексиканским боксером Саулем Альваресом (57-2-2, 39 КО). Боксеры дают разные комментарии по предстоящему бою, сообщает Zakon.kz.

Абсолютный чемпион суперсреднего веса Сауль «Канело» Альварес заявил, что с нетерпением ждет этой битвы и серьезных атак со стороны Геннадия Головкина, передает Vringe.

Это будет как столкновение двух поездов. Посмотрим, кто лучше. Я буду использовать все, что знаю о нем. Я реально рассержен. Сильнее, чем перед вторым боем. Тренируюсь, как зверь. Даже чуть больше, чем обычно.Сауль Альварес

В свою очередь Геннадий Головкин планирует подготовиться к поединку против абсолютного чемпиона суперсреднего веса так же, как к любому своему бою, — «ответственно».

Я вообще о нем не думаю. Знаю, что он проиграл последний бой. То есть о чем еще говорить? У него проигрышей больше, чем у меня. Я на него посмотрел — что ему говорить? Все, что я ему хотел сказать, я ему сказал. Если он считает, что я сказал что-то плохое, то пускай так и считает. Мы смотрели друг на друга, и если бы хотели что-то сказать, то сказали бы. Глаза в глаза он же ничего не говорит.Геннадий Головкин
Встреча между GGG и «Канело» состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (США).

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