О запрете на аборты в Казахстане высказались в Минздраве

Министр здравоохранения РК Ажар Гиният на брифинге в СЦК высказала свое мнение по поводу запретов на аборты и рассказала о ситуации в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

В Кодексе о здоровье народа и системе здравоохранения в нашей стране у женщин имеются репродуктивные права. Это значит, что она сама решает, сама планирует, сама с семьей решает о рождении или нерождении своего ребенка. Поэтому сегодня таких норм, запрещающих аборты, у нас в стране нет. И пока законодательно данные нормы о запрете не рассматриваются. Ажар Гиният

По ее словам, резкого роста прерывания нежелательной беременности за последние пять лет в Казахстане не наблюдается.

Есть четкие показания по непрерыванию беременности, есть медицинские показатели, есть социальные показания. Поэтому все медицинские вмешательства, связанные с прерыванием беременности, проводятся комиссионно на уровне перинатальных центров, обсуждаются с медиками, где лучшие врачи, женщинам говорят о последствиях данного вмешательства и информируют о самой операции. Ажар Гиният

В конце июня Верховный суд США отменил вынесенное почти 50 лет назад постановление, согласно которому федеральные власти страны гарантируют права, касающиеся абортов. Данное решение означает, что вырабатывать соответствующие нормы теперь будут на уровне каждого штата в отдельности. В некоторых штатах, где у власти находятся республиканцы, ранее пытались значительно ужесточить законы об абортах.