Запретят ли аборты в Казахстане

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на брифинге в правительстве 7 октября 2025 года высказалась о запрете абортов в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

На соответствующий вопрос журналистов она ответила отрицательно.

"Нет. Мы выбираем более цивилизованные методы", – ответила Альназарова.

Директор Департамента охраны здоровья матери и ребенка Минздрава РК Магрипа Хамитова в свою очередь сообщила, что в Казахстане ежегодно совершается свыше 70 тысяч абортов, преимущественно среди женщин в возрасте от 25 до 35 лет.

Ранее министр озвучила, что в Казахстане женщинам из уязвимых слоев населения в поликлиниках выдают бесплатные контрацептивы.