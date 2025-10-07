Запретят ли аборты в Казахстане
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на брифинге в правительстве 7 октября 2025 года высказалась о запрете абортов в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.
На соответствующий вопрос журналистов она ответила отрицательно.
"Нет. Мы выбираем более цивилизованные методы", – ответила Альназарова.
Директор Департамента охраны здоровья матери и ребенка Минздрава РК Магрипа Хамитова в свою очередь сообщила, что в Казахстане ежегодно совершается свыше 70 тысяч абортов, преимущественно среди женщин в возрасте от 25 до 35 лет.
Ранее министр озвучила, что в Казахстане женщинам из уязвимых слоев населения в поликлиниках выдают бесплатные контрацептивы.
