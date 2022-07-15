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Маленького героя представят к награде за спасение трехлетней девочки

спасение, ДЧС, награда Фото: ДЧС Алматинской области
Герой будет представлен к ведомственной награде за смелость и спасение жизни ребенка. Об этом сообщили в ДЧС Алматинской области, передает Zakon.kz.

Напомним, трехлетняя девочка поскользнулась и упала в туалетную яму глубиной 3 метра. Рядом стояла группа из 10 детей — все они пребывали в растерянности. Инцидент произошел в частном доме по ул. Кокдала, в селе Иргели Карасайского района Алматинской области.

Узнав от матери трехлетней девочки о том, что ребенок упал в туалет, отец с сыном бросились на помощь. Сначала мужчиной было принято решение спуститься самому, однако отверстие не позволило этого сделать.

Десятилетий Алихан вызвался спуститься в выгребную яму. Только он мог пролезть в маленькое отверстие. Обвязав веревкой сына, отец мальчика спустил его в туалет и быстро вытащил сначала девочку, затем сына. ДЧС Алматинской области

Оба ребенка не нуждались в медицинской помощи.

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Ирина Лукичева
Алматинская область Алматы
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