Маленький герой вытащил трехлетнюю девочку из выгребной ямы на окраине Алматы

Трехлетняя девочка поскользнулась и упала в туалетную яму глубиной 3 метра. Рядом стояла группа из 10 детей — все они пребывали в растерянности. Инцидент произошел в частном доме в поселке Кокдала на окраине Алматы, передает Zakon.kz.

Только один 10-летний Алихан не растерялся. Он обвязался веревкой и стремительно спустился в отверстие в бетонном полу туалета.

На дне ямы он быстро обвязал девочку веревкой за пояс и отправил ее наверх. Дети могли бы погибнуть из-за ядовитого газа сероводорода. Алихан спас жизнь малышки и свою собственную.

Героические поступки юных людей встречаются в нашей стране все чаще.

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