Маленький герой вытащил трехлетнюю девочку из выгребной ямы на окраине Алматы
Фото: newscorr
Трехлетняя девочка поскользнулась и упала в туалетную яму глубиной 3 метра. Рядом стояла группа из 10 детей — все они пребывали в растерянности. Инцидент произошел в частном доме в поселке Кокдала на окраине Алматы, передает Zakon.kz.
Только один 10-летний Алихан не растерялся. Он обвязался веревкой и стремительно спустился в отверстие в бетонном полу туалета.
На дне ямы он быстро обвязал девочку веревкой за пояс и отправил ее наверх. Дети могли бы погибнуть из-за ядовитого газа сероводорода. Алихан спас жизнь малышки и свою собственную.
Героические поступки юных людей встречаются в нашей стране все чаще.
Напомним, 13 июля возможную трагедию в одном из столичных жилых комплексов предотвратил сосед Есдаулет. Его геройский поступок восхитил казахстанцев.
Есдаулету Даутбекову предоставили грант на бесплатное обучение в одном из вузов Алматы.
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