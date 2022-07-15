Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Маленький герой вытащил трехлетнюю девочку из выгребной ямы на окраине Алматы

Алматы Фото: newscorr
Трехлетняя девочка поскользнулась и упала в туалетную яму глубиной 3 метра. Рядом стояла группа из 10 детей — все они пребывали в растерянности. Инцидент произошел в частном доме в поселке Кокдала на окраине Алматы, передает Zakon.kz.

Только один 10-летний Алихан не растерялся. Он обвязался веревкой и стремительно спустился в отверстие в бетонном полу туалета.

На дне ямы он быстро обвязал девочку веревкой за пояс и отправил ее наверх. Дети могли бы погибнуть из-за ядовитого газа сероводорода. Алихан спас жизнь малышки и свою собственную.

Героические поступки юных людей встречаются в нашей стране все чаще.

Новость по теме

Еще один герой, рискуя жизнью, спас ребенка от падения из окна в столице

Напомним, 13 июля возможную трагедию в одном из столичных жилых комплексов предотвратил сосед Есдаулет. Его геройский поступок восхитил казахстанцев.

Есдаулету Даутбекову предоставили грант на бесплатное обучение в одном из вузов Алматы.

Читайте также

В Казахстане мужчины совершают в 5 раз больше самоубийств, чем женщины – исследование

В Шымкенте годовалый ребенок утонул в бассейне

Алматинцев напугал черный дым – горел цех

Ирина Лукичева
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
КНБ, задержание, Нурлан Масимов
В КНБ раскрыли подробности задержания Нурлана Масимова
документ, водительское удостоверение, водительские права
Как получить водительское удостоверение в Казахстане
имена подходящие для мальчика и девочки
Топ-15 казахских имен, подходящих и мальчикам, и девочкам
Младенец
Какие декретные выплаты и пособия на ребенка можно получить в Казахстане
медстрахование Казахстан
Токаев о системе медстрахования: Результатов нет
поручение правительство критика заседание
Планы остались на бумаге – Токаев раскритиковал правительство
курс иностранных валют
Курс доллара продолжает расти на торгах
синоптики прогноз жара Казахстан
41-градусная жара ожидается в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления