В Саудовской Аравии выявили первый случай заражения оспой обезьян

Первый случай заражения оспой обезьян зарегистрирован в Саудовской Аравии. Заболевший вернулся из другой страны, сообщает Zakkon.kz.

В Министерстве здравоохранения Саудовской Аравии объявили, что 14 июля был обнаружен первый случай обезьяньей оспы у человека.

Санитарные службы смогли отследить тех, кто был в тесном контакте с заболевшим, и все они находятся под наблюдением медиков.

Оспа обезьян – это тяжелое инфекционное заболевание, относящееся к группе особо опасных инфекций.

В Казахстане не зарегистрировано ни одного случая заболевания с подозрением на оспу обезьян.