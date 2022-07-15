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Продление сроков годности Pfizer объяснила глава Минздрава

Казахстан коронавирус вакцина Пфайзер наличие Фото: pixabay
На брифинге в СЦК министр здравоохранения РК Ажар Гиният прокомментировала вопрос по поводу продления сроков вакцины Комирнати (Pfizer) с 9 до 12 месяцев, передает корреспондент Zakon.kz.
На сегодня 106 тысяч доз вакцин Pfizer имеется, которые имеют срок вакцин до конца июля. Учитывая, что данные серии подлежат продлению срока по рекомендации производителя вакцин, получается, что срок данных вакцин удлиняется на два месяца. Ажар Гиният

При этом она отметила, что интерес среди казахстанцев к этой вакцине сохраняется даже несмотря на пролонгацию сроков ее действия.

В принципе, как заверила министр, медики применяют вакцину еще до истечения первоначального срока годности.

Срок годности вакцин Pfizer на сегодня достаточный и он широко применяется, даже имеется спрос среди населения. Я думаю, что мы до конца июля освоим данную дозу вакцин, потому что спрос очень большой. Люди просят, и мы даже не до продления, а используем в срок годности первоначальной.Ажар Гиният

Ранее в Минздраве продлили до сентября-октября срок годности оставшихся в Казахстане доз вакцины Pfizer.

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