Казахстанцы не могут попасть на прием к узким специалистам: глава Минздрава ответила на жалобы

На брифинге в СЦК 5 октября министр здравоохранения РК Ажар Гиният высказалась по поводу жалоб казахстанцев, которые не могут попасть к узким специалистам, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказала министр, в прошлом году в правила приема пациентов внесли изменения, которые позволяют теперь обращаться к узким специалистам напрямую.

"Учитывая, что у населения такие жалобы были, мы в прошлом году внесли изменения в очень многие приказы. И определили, по каким случаям, особенно экстренным, (можно обращаться к специалистам напрямую. – Прим. ред.). Если пациенты уже на диспансерном учете, офтальмология, подозрения на онкологию, дерматология, стоматология, гинекология – (в этих случаях пациенты. – Прим. ред.) могут попасть к профильным специалистам без направления участкового врача". Ажар Гиният

Также справки, рецепты, направления на анализы сейчас выписывают медсестры участкового врача.

"Можно вне очереди через медсестер тоже получать. Это конкретно было расписано в алгоритмах действия медработников, чтобы люди не стояли в очереди и не ждали какую-то справку через врача. Поэтому здесь вопрос конкретно к медицинской организации должен быть. Если такие у вас данные есть, мы с управлениями здравоохранения проверим данные организации". Ажар Гиният

Ранее в Минздраве публиковали список узких специалистов, к которым можно попасть без направления участкового врача.