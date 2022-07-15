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Polymetal будет развивать в Казахстане возобновляемые источники энергии

проект реализация Фото: Polymetal
Для реализации проекта был подписан четырехсторонний меморандум между Министерством энергетики, ТОО «Полиметалл Евразия», АО «KEGOC», ОЮЛ «Ассоциация ВИЭ «Qazaq Green».

Сегодня в Казахстане действует 139 возобновляемых источников энергии, это всего лишь 3% электроэнергии страны. В своем поручении Касым-Жомарт Токаев поставил задачу – к 2030 году увеличить долю ВИЭ в электрогенерации до 15%.

Свой вклад в решение поставленных задач планирует внести международная золотодобывающая компания Polymetal. Предполагается реализация масштабного проекта – строительство двух солнечных электростанций и одной газопоршневой маневренной станции. Они обеспечат более 80 МВт чистой электроэнергии в год.

проект реализация

Фото: Polymetal

Часть энергии, что будет вырабатывать газопоршневая станция, пойдет на маневрирование перепадов, которые приносят возобновляемые источники энергии. В Казахстане очень большая угольная генерация, не позволяющая балансировать или маневрировать эти перепады, поэтому для того, чтобы реализовать проект солнечной электростанции, мы строим газопоршневую.Генеральный директор ТОО «Полиметалл Евразия» Канат Досмукаметов

Строительство станций в Абайской и Костанайской областях будет идти в течение пяти лет. Общий объем инвестиций составит свыше 90 млн долларов.

Планируемые станции позволят снизить на наших предприятиях углеродный след: выбросы углекислого газа сократятся с 80 тысяч тонн до 30 тысяч тонн в год.Канат Досмукаметов

проект реализация

Фото: Polymetal

Для реализации комплексного проекта между ТОО «Полиметалл Евразия», Министерством энергетики РК, АО «KEGOC», ОЮЛ «Ассоциация ВИЭ «Qazaq Green» был заключен четырехсторонний меморандум. Документ подписали в ходе 60-го заседания Электроэнергетического совета СНГ. Он закрепляет ответственность каждой из сторон по выполнению обязательств в рамках строительства новых генерирующих мощностей.

Реализация проектов позволит достичь целевых индикаторов, утвержденных Концепцией перехода Казахстана к «зеленой» экономике, привлечь дополнительные инвестиции, создать новые рабочие места, а также увеличить генерацию «зеленой» электроэнергии.Вице-министр энергетики РК Жандос Нурмаганбетов

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