Торги по возобновляемым источникам энергии перенесли в Казахстане

Министерство энергетики Казахстана распространило информацию о переносе даты проведения аукционных торгов по ВЭС (возобновляемым источникам энергии), сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, дата проведения аукционных торгов по ВЭС, запланированных на 17 июня 2024 года, переносится на 18 июня 2024 года.

"Согласно производственному календарю на 2024 год, утвержденному приказом исполняющего обязанности министра труда и социальной защиты населения РК, в 2024 году первый день Курбан-айта приходится на 17 июня. В соответствии с пунктом 5 статьи 84 Трудового кодекса РК, первый день Курбан-айта, отмечаемого по мусульманскому календарю, является выходным днем независимо от применяемых режимов работы и графиков сменности и вахт", – пояснили в министерстве.

1 июня объявили, сколько дней казахстанцы отдохнут на Курбан-айт. Мусульманский праздник окончания хаджа – Курбан-айт – выпал в 2024 году, как и в прошлом году, на июнь. О том, в какие дни будут отдыхать казахстанцы в этот праздник – в материале Zakon.kz.