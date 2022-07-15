Льготное кредитование сельхозтехники появится в Казахстане

Глава Министерства индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев рассказал, что в Казахстане появится льготное кредитования для приобретения отечественной сельхозтехники, сообщает Zakon.kz.

Обновление парка сельхозтехники будет осуществляться в рамках текущей программы лизингового финансирования.

Так, по поручению главы государства Министерством индустрии и инфраструктурного развития совместно с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов прорабатывается вопрос внедрения механизма льготного кредитования для приобретения сельхозтехники с использованием средств РОП.

Поручаю внедрить механизм льготного кредитования с целью приобретения отечественной сельхозтехники за счет средств оператора РОП. Без развитого агропромышленного комплекса невозможно говорить об обеспечении продовольственной безопасности, это аксиома, – сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на расширенном заседании правительства.

В этом году на реализацию программы предусмотрено 3,5 млрд тенге, с учетом микширования объем лизингового финансирования составит 7 млрд тенге.