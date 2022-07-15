Торговля акциями: как антироссийские санкции затронули Казахстан

Заместитель председателя правления Центрального депозитария ценных бумаг Казахстана (KCSD) Едил Медеу помог читателям Zakon.kz разобраться, как антироссийские санкции и ответные санкции со стороны России повлияли на казахстанских владельцев ценных бумаг.

Национальный расчетный депозитарий России (НРД) попал под санкции и все его счета, все счета его клиентов были заблокированы международными депозитариями Euroclear и Clearstream. То есть россияне, которые инвестировали за рубеж все свои активы, сейчас не могут ими распоряжаться. Грозит ли аналогичная перспектива казахстанскому Центральному депозитарию ценных бумаг? Заместитель председателя правления этого института Едил Медеу уверенно заявил, что нет, потому что контролирующим акционером KCSD является Национальный банк (64%), и организация не имеет никакой связи с российскими подсанкционными лицами и организациями.

Связь с НРД у KCSD выражается в том, что у нас есть междепозитарные мосты, в рамках которых наши клиенты и клиенты НРД могут переводить ценные бумаги, выпущенные в соответствии с российским и казахстанским законодательством. Едил Медеу

С февраля в Казахстане наблюдается большой рост выпусков иностранных ценных бумаг, которые крупные казахстанские институциональные инвесторы и инвестфонды заводят на депозитарное обслуживание в KCSD. Сейчас есть 2 тыс. выпусков ценных бумаг на 200 млрд долларов на депозитарном обслуживании, с начала 2022 года прирост выпусков составил порядка 50%.

Казахстанские инвесторы ранее хранили эти активы через российских брокеров и депозитариев, либо в российских банках. В связи с тем, что санкционная риторика в отношении России достаточно не определена и не предсказуема, все стремятся перевести ценные бумаги обратно в Казахстан, чтобы быть уверенными в их сохранности. Среди иностранных ценных бумаг чаще всего к нам переводят акции – сейчас у нас 537 выпусков иностранных акций находится на депозитарном обслуживании. Едил Медеу

Видят ли Казахстан как место для обхода санкций?

По данным KCSD, по состоянию на 1 июля 2022 года количество открытых нерезидентам субсчетов составило около 2 тыс. из 367 тыс. субсчетов, открытых в KCSD. По словам зампреда правления, число субсчетов нерезидентов составляет малую долю в общем количестве субсчетов и не свидетельствует о том, что идет массовый переток российских инвесторов в Казахстан. Поэтому риски применения вторичных санкций оценивают в KCDS как достаточно низкие.

Следует отметить, что данные нерезиденты не являются клиентами Центрального депозитария Казахстана, а являются клиентами банков и брокеров (которые являются клиентами Центрального депозитария), которые также проводят их проверку при установлении деловых отношений, желающих прийти на рынок ценных бумаг Казахстана, на предмет санкционных рисков. Прямые клиенты Центрального депозитария – брокерские компании и банки (депоненты), в основном казахстанские, но есть небольшой прирост среди иностранных депонентов, которые стали открывать счета напрямую в Центральном депозитарии Казахстана. По новым депонентам проводится строгий контроль и анализ.

У нас нет категоричных позиций в отношении россиян, в отличие от американских и европейских учетных организаций, но мы соблюдаем все санкционные ограничения – смотрим санкционные списки, изучаем, находятся ли акционеры этих организаций под санкциями, для каких целей они открывают в Казахстане счет. Если эти проверки они проходят успешно, то мы открываем им счет. Но на данный момент мы не видим большого спроса со стороны россиян на открытие счетов в Казахстане через Центральный депозитарий. Едил Медеу

Как санкции против России влияют на работу казахстанского рынка ценных бумаг?

США запрещает своим гражданам и юридическим лицам проводить сделки с ценными бумагами Минфина России, за исключением продажи. Едил Медеу отмечает, что на Казахстан эти санкции напрямую не влияют. Также США запрещает проводить сделки с подсанкционными организациями в долларах США – эти санкции уже оказывают влияние на Казахстан.

Любые расчеты в долларах осуществляют банки-корреспонденты, находящиеся в США, и если они видят, что одной из сторон является организация, попавшая под санкции, то они не регистрирует эти операции. Поэтому мы в Казахстане тоже такие операции не регистрируем. Основной целью санкций является ограничение возможности притока иностранного капитала в Россию, и мы как Центральный депозитарий не способствуем этому притоку, чтобы не попасть под вторичные санкции. Поэтому все операции с российскими депонентами и НРД подлежат тщательному мониторингу. Мы установили ряд ограничений, чтобы видеть конечных держателей, и перед регистрацией операции должны убедиться, что сделки с ними не нанесут вред Центральному депозитарию. Едил Медеу

Другой блок – санкции Евросоюза против России. В европейских депозитариях Euroclear и Clearstream у казахстанского Центрального депозитария открыты свои счета. ЕС запрещает всем гражданам и юрлицам России (не имеющим второго гражданства одной из стран ЕС) покупать ценные бумаги, номинированные в валютах стран ЕС и выпущенные после 12 апреля, через счета международных депозитариев.

Мы, как Центральный депозитарий, должны убедиться, что наши российские клиенты не покупают указанные ценные бумаги через наши счета в Euroclear и Clearstream. Аналогичное ограничение есть по объему денег, который имеет право держать российские депоненты, юридические и физические лица на счетах Euroclear и Clearstream через нас – это 100 тыс. евро или эквивалент. Россияне не могут масштабно использовать свои деньги для проведения расчетов в ЕС. Едил Медеу

Если Euroclear и Clearstream выявят нарушение санкций, то могут заблокировать счета Центрального депозитария.

У России тоже есть ограничения по ценным бумагам, и Казахстан попал под часть из них

Едил Медеу сообщил, что Россия в рамках своих контрсанкций в феврале тоже заблокировала счета иностранных депозитариев, профучастников, которые были открыты в НРД по ценным бумагам. И теперь все, кто имел российские ценные бумаги, не могут их продать в России. Но пока еще могут получать по ним доходы или дождаться погашения на условные счета типа С или обычные банковские счета (в зависимости от того, относится ли страна к дружественной России или нет). Казахстан в отношении продажи российских ценных бумаг на российском фондовом рынке попал в число всех остальных нерезидентов, пока нет никаких исключений.

Многие казахстанские профучастники к нам обращались с просьбой посодействовать в решении проблемы и договориться с Россией о возможности продать внутренние российские ценные бумаги на российском фондовом рынке, но пока такую возможность Казахстану не предоставили. Правда, инвесторы из Казахстана, как из дружественной страны, могут получать доходы в рублях от российских ценных бумаг. Инвесторы из недружественных стран не могут пользоваться доходами. Поэтому казахстанские инвесторы, которые держали российские бумаги не через нас, а через Euroclear и Clearstream, сейчас не могут получить доступ к доходам по ценным бумагам или самим бумагам. Едил Медеу

По российским еврооблигациям ситуация не проще. Если эмитент не находится под санкциями, то он продолжает выплачивать доходы в иностранной валюте по своим еврооблигациям, и есть лишь задержки в выплате доходов. Эмитенты, находящиеся под санкциями, не могут расплатиться по своим еврооблигациям в иностранной валюте, поэтому платят в рублях, но эти деньги не доходят до получателей из-за того, что сам эмитент и НРД находятся под санкциями и их счета в Euroclear и Clearstream заморожены.

Вывод

В Казахстане не видят большого роста числа россиян, которые открывают счета и субсчета в казахстанском Центральном депозитарии ценных бумаг. А те россияне, кто все-таки начал работу на казахстанском депозитарии, не находятся под санкциями, так же как и их акционеры. И в Центральном депозитарии Казахстана делают все возможное, чтобы не попасть под вторичные санкции, тщательно проверяя всех россиян, желающих открыть счет в нашей стране.