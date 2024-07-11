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Центральный депозитарий Казахстана попросил брокеров вывести российские ценные бумаги

ценные бумаги, депозитарий, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 13:18 Фото: freepik
Центральный депозитарий ценных бумаг Казахстана рекомендовал брокерам и управляющим компаниям вывести российские ценные бумаги из номинального держания в связи с санкциями США в отношении Национального расчетного депозитария РФ. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Центральный депозитарий ценных бумаг Казахстана (KCSD) попросил брокеров и управляющие компании вывести российские ценные бумаги из номинального держания в нем. Данная рекомендация связана с санкциями США в отношении Национального расчетного депозитария (НРД) в Российской Федерации, об этом сообщил РБК. Данную информацию также подтвердили Zakon.kz и в пресс–службе KCSD.

"Все корректно, письмо, направленное АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в адрес отдельных депонентов, обусловлено введением блокирующих санкций США в отношении Национального расчетного депозитария. В письме Центрального депозитария указан срок до 10 августа. Данный срок был установлен в связи с тем, что самому Центральному депозитарию требуется время на прием и обработку инструкций от клиентов", – говорится в официальном комментарии KCSD.

В частности, речь идет о ряде ценных бумаг с ISIN-ами "RU", учет которых осуществляется в НРД.

"Более подробную информацию относительно ценных бумаг можно найти на корпоративном интернет-ресурсе Центрального депозитария в разделе "Статистика". В письме Центральный депозитарий заблаговременно уведомляет клиентов о возможных ограничениях и сложностях в исполнении приказов по ценным бумагам с ISIN-ами RU после указанной даты", – поясняется в сообщении.

В KCSD уточнили, что при обработке инструкций от клиентов Центральный депозитарий будет рассматривать возможность их исполнения с точки зрения оценки рисков и последствий, которые могут возникнуть в результате исполнения данных инструкций для депозитария.

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