В Акмолинской области выбрали лучших товаропроизводителей

Сегодня, 15 июля, в областном центре после двухлетнего перерыва, связанного с коронавирусной инфекцией, прошел региональный конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана», сообщает Zakon.kz.

В масштабном мероприятии принял участие аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, передает Управление внутренней политики со ссылкой на Палату предпринимателей Акмолинской области.

На выставке, в которой участвовали свыше 100 акмолинских производителей, были представлены лучшие образцы товаров отечественного производства: изделия пищевой и легкой промышленности, перерабатывающей и строительной отрасли, промышленное оборудование.

Фото: ГУ УВП Акмолинской облаcти

За звание сильнейших состязались 25 акмолинских компаний, многие из них уже не раз принимали участие в престижном конкурсе и имеют высокие стандарты менеджмента качества. Специальная конкурсная комиссия выбирала победителей в трех номинациях: «Лучшие товары производственного назначения», «Лучшие товары для населения» и «Лучшие продовольственные товары».

Отрадно, что сегодня среди компаний, представивших свои заявки, есть как наши постоянные участники, так и новички – достойные, интересные представители легкой, деревообрабатывающей, пищевой промышленности, сферы услуг. Как известно, лауреаты регионального этапа будут представлять нашу область на республиканском конкурсе-выставке. Победа на региональном уровне дает возможность ее участникам заявить о своей продукции на весь Казахстан, что очень важно в условиях высокой рыночной конкуренции. Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев

Напомним, что участниками конкурса-выставки становятся предприятия, которые обеспечивают стабильно высокое качество продукции и систематически его улучшают.

Фото: ГУ УВП Акмолинской облаcти

Гости и участники конкурса-выставки смогли не только ознакомиться с продукцией акмолинских производителей, но и приобрести ее. По сниженным ценам была представлена самая разная продукция – мясная, молочная, хлебная и кондитерская, товары народного потребления, изделия декоративно-прикладного искусства и многое другое.

Гостей выставки также ожидала лотерея, в которой разыгрывались подарочные сертификаты от спонсоров мероприятия: группы компаний «Fillin group» – на посещение заведений Bedduin, Caffein, «Мята» Lounge Bar», Broadway Street, Med, горнолыжного комплекса Elikti Park – на посещение летнего бассейна, а также суперпризы от отеля«Wyndham Garden Burabay.

Фото: ГУ УВП Акмолинской облаcти

По итогам регионального конкурса «Лучший товар Казахстана 2022» традиционно определили по три победителя в каждой из номинаций:

«Лучшие товары производственного назначения» – победили ТОО «Азияфильтр» (Бурабайский р-н), ТОО «Сапа Су» (г. Косшы), ТОО «ENKI» (г. Кокшетау).

«Лучшие товары для населения» – лауреатами стали ТОО «Блэк» (г. Кокшетау), ТОО «Казгер-Кус» (р. Биржан сал), ТОО «Оникс» (г. Кокшетау).

«Лучшие продовольственные товары» – лидировали ИП «Айкешов С.А.» (Атбасарский р-н), ТОО «Мясоперерабатывающий комплекс «Бижан» (г. Кокшетау), ТОО «CAPITAL PROJECT LTD» (Целиноградский р-н).

Ожидается, что республиканский конкурс «Лучший товар Казахстана» пройдет осенью текущего года, в нем примут участие победители регионального этапа.