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В Бостандыкском районе Алматы закроют участок улицы для автотранспорта

закроют улицу в Алматы Фото: пресс-служба акимата
В Алматы закроют для автотранспорта участок улицы Розыбакиева – улицы Левитана в связи с проводимыми земельными работами по прокладке сетей по Левитана, передает Zakon.kz.

В пресс-службе акимата города уточнили, что будут временно перекрыты заезды по указанным улицам согласно схеме в период с 18 до 29 июля 2022 года.

закрытие участка улицы в Бостандыкском районе

Фото: пресс-служба акимата

Просим жителей города с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть схему объезда указанного участка, – обратились к алматинцам власти города.

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