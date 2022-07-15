В Бостандыкском районе Алматы закроют участок улицы для автотранспорта

Фото: пресс-служба акимата

В Алматы закроют для автотранспорта участок улицы Розыбакиева – улицы Левитана в связи с проводимыми земельными работами по прокладке сетей по Левитана, передает Zakon.kz.

В пресс-службе акимата города уточнили, что будут временно перекрыты заезды по указанным улицам согласно схеме в период с 18 до 29 июля 2022 года. Фото: пресс-служба акимата Просим жителей города с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть схему объезда указанного участка, – обратились к алматинцам власти города. Читайте также Дома в Шымкенте, построенные без разрешения, не подлежат легализации

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