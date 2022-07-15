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Счетный Комитет предупреждает о недопустимости незаконного использования их материалов

Счетный комитет обратился с предупреждением Фото: freepik
Представители ведомства обратились к СМИ, с заявлением о том, что в последнее время участились случаи использования материалов Счетного Комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета с целью дискредитации юридических и физических лиц, сообщает Zakon.kz.

Это происходит при выяснении отношений между ними, не связанными с проведением государственного аудита.

При этом происходит неверная интерпретация выводов государственного аудита. И, если это ранее происходило только в социальных сетях, то сейчас это прослеживается и на официальных информационных ресурсах.

Необходимо напомнить, что для общественности материалы госудита реализуются путем размещения документов на официальном сайте и телеграмм-канале Счетного комитета, либо, путем официального запроса. Все остальное может расцениваться как клевета, направленная против личности, со всеми вытекающими отсюда правовыми последствиями. Пресс-служба Счетного комитета

Неверно интерпретируя те или иные материалы государственного аудита, средства массовой информации не только дезинформируют свою аудиторию, но и ставят под сомнение репутацию и рейтинг своей компании.

В этой связи Счетный комитет уведомляет о недопустимости использования таких методов работы в интересах третьих лиц, и оставляет за собой право в таких случаях, в рамках законодательства, обратиться в соответствующие исполнительные органы.

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