Врач назвала вредные для работы мозга продукты

Употребление соли и быстрых углеводов может ухудшить работу мозга, утверждает специалист, сообщает Zakon.kz.

Вредные для когнитивных функций продукты врач-терапевт и нутрициолог Светлана Горяйнова перечислила в интервью для «Доктор Питер».

Так, по ее словам, употребление соли и быстрых углеводов может ухудшить работу мозга.

При этом она подчеркнула, что много соли содержится в колбасных изделиях, сосисках, буженине, фастфуде, китайской еде, сухариках и чипсах, соевом соусе и маринованных продуктах.

У любителей соленого может повыситься артериальное давление, что может привести к разрушению сосудов, сосудистому спазму - а это ограничивает поступление крови к мозгу. Врач-терапевт, нутрициолог Светлана Горяйнова

Также, по ее словам, употребление большого количества насыщенных жиров и трансжиров приводит к повышению плохого холестерина и, как следствие, снижению работоспособности мозга.

Также увеличивается риск развития болезни Альцгеймера, неврологических заболеваний, ухудшения памяти. Врач-терапевт, нутрициолог Светлана Горяйнова

Она рекомендует заменить соль травами или лимонным соком.

Сахар и простые углеводы также плохо влияют на человеческий организм. Сахар относится к быстрым углеводам, что вызывает брожение. Таким образом это повышает уровень глюкозы и инсулина, что может привести к ожирению. Поэтому, доктор считает, что нужно сократить употребление выпечки, сахара, меда, мармелада и молочной продукции. Сладкие продукты способны разрушить полезные бактерии в кишечнике, которые влияют на повышение артериального давления.

Газировка и алкоголь крайне токсичны для мозга. Они могут вызывать спазмы сосудов головного мозга, убивая нервные клетки. Даже некоторые породы рыб категорически запрещается употреблять в пищу, так как могут негативно влиять на мозг. Например, тунец - он содержит большое количество ртути из-за своей среды обитания, что снижает когнитивные свойства памяти, а также замедляет скорость реакции.

А вот насыщенные жиры, сложные углеводы и суперфуды, наоборот повышают работу мозга. Они содержатся в авокадо, оливковом масле, гречке, овощах, брокколи, чернике, свекле, грецких орехах и шпинате.