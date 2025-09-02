Врач назвал вредные продукты для мозга школьников

Известный российский врач Александр Мясников во время одной из телепередач рассказал, что для школьников самое главное во время учебы. Также поведал о том, какие продукты стоит употреблять детям, чтобы их мозг функционировал продуктивно, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, здоровье школьников – действительно серьезная проблема.

"Идут крепенькие девочки и мальчики в школу. Посмотрите, что на выходе бывает: одно плечо выше другого, очки, грудь впалая. Это сейчас они огурцом, а потом начинаются нагрузки. В школе самое главное – сохранить здоровье", – подчеркнул медик.

Причем, по его словам, речь идет не только про физическую форму, но и про ментальное здоровье.

Как отмечает врач, для сохранения здоровья школьника крайне важно чередовать умственную деятельность и подвижность.

Если говорить о гаджетах, как сказано в публикации издания "АиФ", тут лучше выбирать девайсы без выхода в интернет, но с обучающими программами.

Что касается питания школьника и витаминов, продолжил Мясников, то для иммунитета нужны омега-3, витамин D.

"Детей надо кормить овощами и фруктами, чтобы они росли. А самое вредное, что есть в питании для ребенка, – это сладкие газированные напитки. И вредно это потому, что эти продукты вызывают воспаление". Александр Мясников

Материал по теме Что изменится в школах и колледжах Казахстана с 1 сентября

Немного ранее казахстанские медики опубликовали советы для родителей о том, как помочь школьникам влиться в учебный год.