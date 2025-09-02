Врач назвал вредные продукты для мозга школьников
По словам специалиста, здоровье школьников – действительно серьезная проблема.
"Идут крепенькие девочки и мальчики в школу. Посмотрите, что на выходе бывает: одно плечо выше другого, очки, грудь впалая. Это сейчас они огурцом, а потом начинаются нагрузки. В школе самое главное – сохранить здоровье", – подчеркнул медик.
Причем, по его словам, речь идет не только про физическую форму, но и про ментальное здоровье.
Как отмечает врач, для сохранения здоровья школьника крайне важно чередовать умственную деятельность и подвижность.
Если говорить о гаджетах, как сказано в публикации издания "АиФ", тут лучше выбирать девайсы без выхода в интернет, но с обучающими программами.
Что касается питания школьника и витаминов, продолжил Мясников, то для иммунитета нужны омега-3, витамин D.
"Детей надо кормить овощами и фруктами, чтобы они росли. А самое вредное, что есть в питании для ребенка, – это сладкие газированные напитки. И вредно это потому, что эти продукты вызывают воспаление".Александр Мясников
