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Дело руководства Нацмузея: выявлен еще один эпизод хищения

расследование уголовного дела Фото: Zakоn.kz
Антикоррупционная служба Нур-Султана проводит досудебное расследование по уголовному делу в отношении руководства Национального музея и других лиц по хищению бюджетных средств в особо крупном размере, передает Zakon.kz.
Хищение бюджетных средств выявлено при реализации в 2017-2018 годах проекта «Создание 3D-моделей объектов, включенных в Общенациональный перечень для популяризации объектов в информационных ресурсах», – отмечается в сообщении Антикоррупционной службы.

В Антикоре пояснили, что Нацмузей выплатил подрядной организации за выполненные работы 1,3 млрд тенге. Между тем исследование показало, что фактическая стоимость работ составила 83,4 млн тенге.

Таким образом, стоимость работ необоснованно завышена на 1,2 млрд тенге.

Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

29 мая стало известно об аресте директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы. Арест был санкционирован по подозрению в хищении более чем 140 млн тенге, выделенных на проведение международных выставок.

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