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Восемь человек погибли в ДТП в Карагандинской области

ДТП на трассе в Карагандинской области Фото: Zakon.kz
Грузовик MAN и пассажирский микроавтобус Mercedes Sprinter столкнулись на трассе Алматы – Екатеринбург. В салоне Mercedes находились 17 человек, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП Карагандинской области, авария произошла 16 июля в 03:20 в Шетском районе. Микроавтобус ехал из Алматы в Караганду.

На месте погибли семь человек, еще один пассажир скончался по пути в больницу. С травмами различной тяжести в больницу доставили девять человек.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса уснул за рулем.

Факт зарегистрирован в полиции, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

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