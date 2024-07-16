Восемь человек пострадали в жуткой аварии в Карагандинской области
Фото: пресс-служба МЧС РК
16 июля в Карагандинской области на автодороге Алматы – Екатеринбург произошло дорожно-транспортное происшествие в котором столкнулись два автомобиля, сообщает Zakon.kz.
На место происшествия прибыли спасатели МЧС.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Они оказали помощь восьми пострадавшим с травмами различной степени тяжести и доставили их в больницу.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Пресс-служба МЧС РК напоминает, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте звоните по номеру 112.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Ранее серьезное ДТП с автобусом произошло в Алматы.
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