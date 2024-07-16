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Законодательство РК

Восемь человек пострадали в жуткой аварии в Карагандинской области

авария, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 01:32 Фото: пресс-служба МЧС РК
16 июля в Карагандинской области на автодороге Алматы – Екатеринбург произошло дорожно-транспортное происшествие в котором столкнулись два автомобиля, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия прибыли спасатели МЧС.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 01:32

Фото: пресс-служба МЧС РК

Они оказали помощь восьми пострадавшим с травмами различной степени тяжести и доставили их в больницу.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 01:32

Фото: пресс-служба МЧС РК

Пресс-служба МЧС РК напоминает, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте звоните по номеру 112.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 01:32

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее серьезное ДТП с автобусом произошло в Алматы.

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