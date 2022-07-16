Недоношенного новорожденного нашли во дворе дома в Караганде

В Караганде нашли новорожденного ребенка, которого оставили во дворе дома. Ребенок родился раньше срока и находится в тяжелом состоянии, передает Zakon.kz.

По информации УП Караганды, 15 июля около 21:00 в полицию поступило сообщение, что во дворе многоэтажного дома был обнаружен новорожденный ребенок. Младенца экстренно доставили в медицинское учреждение.

Девушка, нашедшая ребенка, рассказала, что вечером вышла из подъезда дома и возле скамейки увидела картонную коробку, в которой находился завернутый в одеяло младенец. В срочном порядке она отвезла ребенка в больницу.

Младенцу первые сутки жизни, и он около двух часов назад родился в домашних условиях. Ребенок недоношенный, в тяжелом состоянии. В настоящий момент мальчик находится в перинатальном центре под наблюдением врачей, – рассказали врачи.

Полицейские установили и задержали мать ребенка – 23-летнюю жительницу области.

Факт зарегистрирован в полиции. Проводится расследование.