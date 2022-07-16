В Нацмузее заявили о непричастности Мухамедиулы к новому эпизоду хищения
Фото: primeminister.kz
Хищение бюджетных средств выявили при реализации в 2017-2018 годах проекта «Создание 3D-моделей объектов». Арыстанбек Мухамедиулы не занимал должность директора Нацмузея в это время, сообщает Zakon.kz.
Пресс-секретарь Арыстанбека Мухамедиулы Айдар Кырыкбай прокомментировал информацию о новом эпизоде хищения в Национальном музее.
Друзья, я заявляю, что информация, распространяемая в социальных сетях и у представителей некоторых СМИ, является ложной. Арыстанбек Мухамедиулы в 2017-2018 годах директором музея не был.Айдар Кырыкбай
Антикоррупционная служба Нур-Султана проводит досудебное расследование по уголовному делу в отношении руководства Национального музея и других лиц по хищению бюджетных средств в особо крупном размере.
Новый эпизод касается выплат подрядной организации на сумму 1,3 млрд тенге. Фактическая стоимость работ составила 83,4 млн тенге.
Дело руководства Нацмузея: выявлен еще один эпизод хищения
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