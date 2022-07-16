В Нацмузее заявили о непричастности Мухамедиулы к новому эпизоду хищения

Фото: primeminister.kz

Хищение бюджетных средств выявили при реализации в 2017-2018 годах проекта «Создание 3D-моделей объектов». Арыстанбек Мухамедиулы не занимал должность директора Нацмузея в это время, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: