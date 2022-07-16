Всемирный банк рекомендовал ослабить санкции против России

К июню 2022 года число людей, страдающих от острой нехватки продовольствия, у кого доступ к продовольствию в краткосрочной перспективе будет ограничен до реальной угрозы жизни, увеличилось до 345 млн в 82 странах, сообщает Zakon.kz.

Санкции, введенные странами Запада против России, необходимо ослабить для разрешения продовольственного кризиса. Такое заявление 15 июля сделали главы Всемирного банка, Продовольственной и сельскохозяйственной организации, Международного валютного фонда, Всемирной продовольственной программы (ВПП) и Всемирной торговой организации, сообщают «Известия».

Пандемия COVID-19, перебои в международных цепочках поставок и последствия конфликта вокруг Украины серьезно нарушили взаимосвязанные рынки продовольствия, топлива и удобрений. По данным ВПП, к июню 2022 года число людей, страдающих от острой нехватки продовольствия, у кого доступ к продовольствию в краткосрочной перспективе будет ограничен до реальной угрозы жизни, увеличилось до 345 млн в 82 странах. Заявление глав организаций

Одной из мер, которые могут помочь в решении накопившихся проблем, политики считают снятие ограничений, наложенных на Москву западными странами.

Кризис 2008 года научил нас тому, что введение глобальных торговых ограничений напрямую способствует росту цен на продовольствие. Снятие экспортных ограничений и внедрение более гибких процессов инспекции и лицензирования помогают свести к минимуму перебои с поставками и снизить цены. Повышение прозрачности посредством уведомлений во Всемирную торговую организацию и улучшение мониторинга торговых мер будет иметь решающее значение. Заявление глав организаций

Помимо снятия торговых ограничений, они считают необходимыми мерами оказание немедленной поддержки уязвимым слоям населения, увеличение производства продовольствия и инвестирование в климатоустойчивое сельское хозяйство.