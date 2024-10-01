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Половина населения Гаити голодает из-за деятельности банд

На Гаити разразился голод, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 03:59 Фото: pixabay
В новом отчете говорится, что 5,41 млн человек на Гаити испытывают "высокий уровень острой нехватки продовольствия", а основными причинами кризиса являются бандитские войны и инфляция, сообщает Zakon.kz.

По информации Al Jazeera, почти 48% населения Гаити испытывают острую нехватку продовольствия на фоне продолжающегося насилия со стороны вооруженных банд.

В опубликованном в понедельник отчете Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (IPC) говорится, что в период с августа 2024 года по февраль 2025 года 5,41 млн человек в этой пострадавшей от кризиса стране Карибского бассейна столкнулись с "высоким уровнем острой нехватки продовольствия".

Из общего числа 6 тыс. человек "испытывают катастрофический уровень голода", предупредила организация по контролю за голодом в мире.

"Гаити продолжает сталкиваться с усугубляющимся гуманитарным кризисом, тревожные показатели насилия со стороны вооруженных банд нарушают повседневную жизнь, вынуждая все больше людей покидать свои дома, а уровень острой нехватки продовольствия растет", – говорится в докладе.

Несмотря на международные усилия по урегулированию ситуации и назначение нового правительства, это бедствие по-прежнему продолжается.

Ранее стало известно о других мировых бедствиях. Из-за стихийного потопа в Непале массово закрывают школы.

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