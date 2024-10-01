Половина населения Гаити голодает из-за деятельности банд
По информации Al Jazeera, почти 48% населения Гаити испытывают острую нехватку продовольствия на фоне продолжающегося насилия со стороны вооруженных банд.
В опубликованном в понедельник отчете Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (IPC) говорится, что в период с августа 2024 года по февраль 2025 года 5,41 млн человек в этой пострадавшей от кризиса стране Карибского бассейна столкнулись с "высоким уровнем острой нехватки продовольствия".
Из общего числа 6 тыс. человек "испытывают катастрофический уровень голода", предупредила организация по контролю за голодом в мире.
"Гаити продолжает сталкиваться с усугубляющимся гуманитарным кризисом, тревожные показатели насилия со стороны вооруженных банд нарушают повседневную жизнь, вынуждая все больше людей покидать свои дома, а уровень острой нехватки продовольствия растет", – говорится в докладе.
Несмотря на международные усилия по урегулированию ситуации и назначение нового правительства, это бедствие по-прежнему продолжается.
Ранее стало известно о других мировых бедствиях. Из-за стихийного потопа в Непале массово закрывают школы.