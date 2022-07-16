Растительные белки в будущем станут основой питания – эксперт

В ближайшем будущем растительные белки станут основой «еды за доллар в день». К такому выводу пришел эксперт Национальной технологической инициативы России, передает Zakon.kz.

Введение в ежедневный рацион белков как основы питания позволит не только снизить себестоимость продукции, но и поможет преодолеть продовольственный кризис в странах Африки, сообщает РИА Новости.

По словам эксперта Национальной технологической инициативы России Константина Иванова, растительная альтернатива имеет в будущем большое значение с точки зрения производства доступной недорогой белковой продукции, в том числе заменителей мяса и молока.

По мере развития технологии растительные белки, безусловно, должны и наверняка станут основой той самой «еды за доллар в день», которая нужна сегодня в определенных частях мира, пострадавших от пандемии и мирового логистического кризиса, а теперь находящихся под угрозой кризиса продовольственного – например, в странах Африки, – пояснил специалист.

Эксперт также отметил, что этот тренд ожидается в ближайшие 10 лет.

По мнению Константина Иванова, рынок продуктов питания на растительной основе находится на ранней стадии становления. Очевидно, что в силу своей молодости он отстает от развитых сегментов рынка, в том числе с точки зрения регулирования и с точки зрения полной независимости от импорта.

С приходом кризиса изменяется позиционирование продуктов данной категории – из разряда премиальных они перейдут в сегмент востребованных и доступных по цене. Поэтому растительные белки могут сыграть роль основы «еды за доллар в день» в ближайшие 10 лет, – объяснил Иванов.

По его мнению, спрос на продукты растительного происхождения формировался под влиянием таких факторов, как: стремление населения к ведению здорового образа жизни и снижению потребления красного мяса и насыщенных жиров, а также минимизации влияния процесса производства продуктов на экологию и климат.