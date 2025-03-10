Эксперты оценили очередной миф о правильном питании

Специалисты Гарвардского университета и Института Броуда провели исследование и пришли к выводу, что растительные масла снижают уровень смертности, сообщает Zakon.kz.

По данным издания JAMA Internal Medicine, в течение 30 лет ученые анализировали данные более 200 тысяч человек и установили, что замена сливочного масла на растительные, такие как оливковое, соевое и рапсовое, снижает общий уровень смертности на 17%.

Эксперты пишут, что растительные масла уступают по полезности животным жирам, то современные исследования говорят об обратном. Разница связана с типом жирных кислот. Сливочное масло содержит большое количество насыщенных жиров, которые повышают уровень холестерина и увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний. В растительных маслах преобладают ненасыщенные жирные кислоты, положительно влияющие на здоровье.

Между тем, пишет портал, во время исследования участники регулярно заполняли анкеты о своем питании, а ученые анализировали данные о смертности и причинах летальных исходов. Выяснилось, что употребление большого количества сливочного масла увеличивает риск смерти от всех причин на 15%, а от рака – на 16%.

Ранее сообщалось, что Минздрав обновил стандарты питания в школьных столовых.

