Врачи рассказали, как защититься от серозного менингита

Санэпидемиологи призывают казахстанцев предпринять меры личной профилактики во избежание заболевания серозным менингитом. Сезон заболеваемости приходится на летне-осенний период, передает Zakon.kz.

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК рассказали, что ежегодно в области в летне-осенний период отмечается регистрация заболеваемости серозными менингитами энтеровирусной этиологии.

За шесть месяцев текущего года в Казахстане зарегистрировано 303 случая серозного менингита. Показатель на 100 тыс. населения составил 1,56. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в городах: Нур-Султан (99 случаев), Алматы (64 случая) и Шымкент (57 случаев). Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК

Врачи отметили, что уровень заболеваемости в текущем году не превышает показатели заболеваемости, регистрировавшиеся до пандемии (в 2017-2019 годах). А в 2020 и 2021 году наблюдалось значительное снижение заболеваемости, что обусловлено введением ограничительных мер.

Серозный менингит вирусного происхождения вызывается энтеровирусами, а также некоторыми другими видами вирусов. Для серозного (вирусного) менингита характерно доброкачественное течение, в связи с чем предоставление внеочередных донесений территориальными департаментами не предусмотрено. Внеочередные донесения представляются только на менингококковый менингит. Он очень редко дает осложнения и смертельные исходы.

В ведомстве рассказали, что источником инфекции является больной человек и «здоровый» вирусоноситель.

Заражение возможно фекально-оральным путем при употреблении немытых овощей и фруктов, сырой воды, либо контактно-бытовым путем при непосредственном контакте с вирусоносителем или через предметы домашнего обихода. В связи с повсеместным распространением вируса и зачастую бессимптомным течением инфекции (вирусоносительство) передача вируса может осуществляться и воздушно-капельным путем при большом скоплении людей. Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК

Энтеровирусные инфекции – это группа заболеваний, вызываемых вирусами рода энтеровирусов (кишечных вирусов), характеризующихся синдромом интоксикации и разнообразием клинических проявлений, среди которых чаще регистрируется серозный менингит.

Основными симптомами менингита являются: острое начало заболевания с высокой лихорадкой, головная и мышечная боли (иногда, особенно у детей раннего возраста, боли в животе), повторная рвота. При появлении указанных симптомов необходимо немедленно обратиться к врачу.

Инкубационный период составляет в среднем 2-35 дней. Течение заболевания благоприятное, обычно через две недели болезнь заканчивается полным выздоровлением.

Чтобы уберечь себя и своих детей от энтеровирусной инфекции, надо соблюдать элементарные правила личной гигиены: тщательно мыть руки перед приемом пищи, кормлением ребенка, после посещения туалета. Кроме того, необходимо тщательно мыть овощи и фрукты, ополаскивая их кипяченой водой. Употреблять только кипяченую или бутилированную воду. Купаться только в официально разрешенных местах, при купании стараться не заглатывать воду, так как вирус устойчив во внешней среде, может длительно сохраняться в воде, – призвали в комитете.