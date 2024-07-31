Алматинские врачи предупредили о взаимосвязи немытых овощей и серозного менингита

Сезон заболеваемости серозным менингитом приходится на летне-осенний период. Санэпидемиологи призывают предпринять меры личной профилактики во избежание заболевания и предупреждают о рисках кишечных инфекций, сообщает Zakon.kz.

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы рассказали, что ежегодно в городе в летне-осенний период отмечается регистрация заболеваемости серозными менингитами энтеровирусной этиологии.

Энтеровирусы относятся к семейству пикорновирусов. Они включают три типа вирусов полиомиелита, 23 типа вирусов Коксаки А, шесть типов вирусов Коксаки В, 31 тип ЕСНО-вирусов и еще четыре типа энтеровирусов 68-71. Входят в группу кишечных вирусов. Энтеровирусы способны вызвать у человека целый ряд заболеваний, объединяемых общим термином "энтеровирусные инфекции": неспецифические лихорадочные состояния, серозный менингит, отек легких, экзантемы, перикардит, миокардит, даже параличи, а также многие другие.

Профилактика энтеровирусной инфекции

По словам руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Алпысбайұлы Касымхан, энтеровирусы во внешней среде хорошо переносят низкие температуры – в условиях холодильника они сохраняются в течение нескольких недель, в водопроводной воде выживают до 18 дней, в речной воде – около месяца, в очищенных сточных водах – до двух месяцев, а также достаточно долго сохраняются на предметах обихода, продуктах питания (фрукты, овощи).

"Вирус быстро погибает при прогревании, кипячении, воздействии хлорсодержащих препаратов, ультрафиолетового облучения. Не переносят высушивания". Алпысбайұлы Касымхан

Пути передачи энтеровирусной инфекции

Существует несколько механизмов заражения.

"Заражение энтеровирусами возможно фекально-оральным путем – через загрязненные продукты питания, овощи и фрукты, воду. Часто при купании в открытых водоемах и бассейнах. А также бытовым путем, при непосредственном контакте с вирусоносителем или через предметы домашнего обихода. Реже воздушно-капельным путем – при кашле, чихании через мельчайшие капельки слюны, мокроты". Руководитель ДСЭК города Алматы Алпысбайұлы Касымхан

Он отметил, что источником инфекции являются больные и внешне здоровые носители вирусов.

Длительность инкубационного периода составляет от 2 до 10 дней, максимальный срок может составить 13 дней.

Симптомы инфицирования

Фото: pixabay

Заболевание начинается с повышения температуры до +38+40С°, слабости, головной боли, тошноты, рвоты и светобоязни.



"Эти симптомы могут сопровождаться болями в области сердца, живота, мышцах, болями в горле, герпетическими высыпаниями на миндалинах. В некоторых случаях наблюдаются катаральные явления со стороны верхних дыхательных путей, насморк, кашель. На первый и второй день болезни появляется сыпь, преимущественно на руках, ногах, вокруг и в полости рта, которая держится в течение 24-48 часов (иногда до 8 дней). Затем кожные высыпания бесследно исчезают. При серозном менингите чаще отмечается головная боль". Руководитель ДСЭК города Алматы Алпысбайұлы Касымхан

В Алматы за 6 месяцев 2024 года в городе зарегистрировано шесть подтвержденных случаев серозного менингита, из них пятеро детей в возрасте до 14 лет и один подросток. По контингентам зарегистрировано два случая (по 33,4%) среди школьников, организованных детей и по одному случаю (по 16,6%) – среди неорганизованных детей и студентов.

Согласно опросам среди заболевших, пациенты употребляли немытые овощи и фрукты, а также были упущения в соблюдении личной гигиены. Некоторые заболевшие связывают заболевание с переохлаждением.

Были определены 625 контактных лиц с инфицированным серозным менингитом. Но, по словам врачей, за всеми контактными было установлено медицинское наблюдение.

По первичным экстренным извещениям в очагах серозного менингита отобрано на вирусологическое исследование на энтеровирусную инфекцию 18 проб питьевой воды. Результаты исследования дали отрицательные результаты.



"С мая месяца проводится лабораторный мониторинг за внешней средой, всего на энтеровирусы было исследовано 322 пробы воды, в том числе 19 проб сточной воды, 119 проб воды из открытых водоемов, 184 пробы воды из фонтанов, все результаты исследования отрицательные". Руководитель ДСЭК города Алматы Алпысбайұлы Касымхан

Как не заболеть серозным менингитом

Эпидемиолог отмечает, что меры профилактики энтеровирусной инфекции такие же, как при любой острой кишечной инфекции.

Чтобы не заболеть, необходимо соблюдать следующие правила:

для питья использовать только кипяченую или бутилированную воду;

мыть руки с мылом перед каждым приемом пищи и после каждого посещения туалета, строго соблюдать правила личной и общественной гигиены;

перед употреблением фруктов и овощей их необходимо тщательно мыть с применением щетки и последующим ополаскиванием кипятком;

во время чихания и кашля закрывать рот рукой, салфеткой, платком, мыть руки как можно чаще;

в летний сезон купаться только в официально разрешенных местах, при купании стараться не заглатывать воду;

в период подъема заболеваемости воздержаться от посещения бассейнов, аквапарков и купания в открытых водоемах;

не приобретать продукты у частных лиц и в неустановленных для торговли местах;

регулярно проветривать помещения с проведением влажной уборки;

не направлять в ясли-сад, организованные коллективы больных детей.

Заболевание легче предупредить, соблюдая элементарные меры профилактики, чем лечить. Важно в случае появления симптомов незамедлительно обратиться к врачу, не заниматься самолечением.

Ранее врачи рассказали, что является причиной заболевания или интоксикации и как избежать неприятностей после летнего лакомства.