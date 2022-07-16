Мужчина госпитализирован после отравления газом в Талдыкоргане

Фото: pixabay

Инцидент произошел в многоквартирном жилом доме микрорайона Коктем. Соседи почувствовали запах газа от квартиры на шестом этаже, передает Zakon.kz.

С целью прекращения распространения газа, сотрудниками ДЧС было принято решение войти в квартиру через балкон. В квартире, на кровати лежал (в сознании) мужчина 1985 года рождения, который был спасен и передан работникам скорой медицинской помощи с признаками отравления природным газом. Пресс-служба ДЧС Алматинской области Мужчину доставили в больницу. Как выяснили спасатели, кран природного газа в квартире пострадавшего был приоткрыт. Читайте также Столичные огнеборцы потушили крупный пожар, разгоревшийся на территории бани Тонущих парней спасли на Капшагайском водохранилище Дело о слежке за адвокатами в Алматы: коллегия прокомментировала инцидент

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