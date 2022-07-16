Мужчина госпитализирован после отравления газом в Талдыкоргане
Фото: pixabay
Инцидент произошел в многоквартирном жилом доме микрорайона Коктем. Соседи почувствовали запах газа от квартиры на шестом этаже, передает Zakon.kz.
С целью прекращения распространения газа, сотрудниками ДЧС было принято решение войти в квартиру через балкон. В квартире, на кровати лежал (в сознании) мужчина 1985 года рождения, который был спасен и передан работникам скорой медицинской помощи с признаками отравления природным газом.Пресс-служба ДЧС Алматинской области
Мужчину доставили в больницу.
Как выяснили спасатели, кран природного газа в квартире пострадавшего был приоткрыт.
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