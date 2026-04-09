Мужчину и четверых детей спасли при пожаре в Сатпаеве
Фото: Zakon.kz
В городе Сатпаеве по улице Ерденова в пятиэтажном многоквартирном жилом доме произошел пожар в квартире на пятом этаже, сообщает Zakon.kz.
На место происшествия оперативно прибыли силы и средства ТЖД.
"По прибытии пожарных подразделений наблюдалось горение в квартире. Незамедлительно были поданы пожарные стволы, организована разведка и начаты работы по тушению. В ходе проведения спасательных работ из горящей квартиры был спасен хозяин. С отравлением продуктами горения он госпитализирован".Пресс-служба МЧС РК
По информации министерства, из соседней квартиры с помощью автолестницы спасены четыре ребенка.
Поделитесь новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript