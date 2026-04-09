#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
475.31
555.54
6.05
Происшествия

Мужчину и четверых детей спасли при пожаре в Сатпаеве

пожар в жилом доме, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 06:36 Фото: Zakon.kz
В городе Сатпаеве по улице Ерденова в пятиэтажном многоквартирном жилом доме произошел пожар в квартире на пятом этаже, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия оперативно прибыли силы и средства ТЖД.

"По прибытии пожарных подразделений наблюдалось горение в квартире. Незамедлительно были поданы пожарные стволы, организована разведка и начаты работы по тушению. В ходе проведения спасательных работ из горящей квартиры был спасен хозяин. С отравлением продуктами горения он госпитализирован".Пресс-служба МЧС РК

По информации министерства, из соседней квартиры с помощью автолестницы спасены четыре ребенка.

Ранее была названа возможная причина пожара в здании акимата Актюбинской области.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
16 человек спасли огнеборцы во время пожара в Петропавловске
16 человек спасли огнеборцы во время пожара в Петропавловске
В Алматы при пожаре в жилом доме спасли свыше 25 человек
В Алматы при пожаре в жилом доме спасли свыше 25 человек
10 человек эвакуировали при пожаре в Сатпаеве
10 человек эвакуировали при пожаре в Сатпаеве
