Мужчину и четверых детей спасли при пожаре в Сатпаеве

Фото: Zakon.kz

В городе Сатпаеве по улице Ерденова в пятиэтажном многоквартирном жилом доме произошел пожар в квартире на пятом этаже, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия оперативно прибыли силы и средства ТЖД. "По прибытии пожарных подразделений наблюдалось горение в квартире. Незамедлительно были поданы пожарные стволы, организована разведка и начаты работы по тушению. В ходе проведения спасательных работ из горящей квартиры был спасен хозяин. С отравлением продуктами горения он госпитализирован". Пресс-служба МЧС РК По информации министерства, из соседней квартиры с помощью автолестницы спасены четыре ребенка. Ранее была названа возможная причина пожара в здании акимата Актюбинской области.

