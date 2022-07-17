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В Греции разбился украинский транспортный самолет с опасным грузом

Украинский самолет разбился в Греции Фото: pixabay
Самолет подал сигнал бедствия афинским диспетчерам и хотел совершить аварийную посадку в Кавале, поскольку один из его двигателей вышел из строя и загорелся, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 17 июля в Греции разбился украинский транспортный самолет Ан-12, сообщает «‎Украинская правда».

Самолет разбился между селами Антифилиппи и Палеохори в Элефтерополисе, Кавала.

Как пишут греческие СМИ, на борту находились восемь членов экипажа, они перевозили 12 тонн опасного груза.

Самолет подал сигнал бедствия афинским диспетчерам и хотел совершить аварийную посадку в Кавале, поскольку один из его двигателей вышел из строя и загорелся.

Но вскоре после этого самолет исчез с радаров и упал в 10 морских милях к западу от Кавалы.

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Данияр Кунафин
Греция
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