В Греции разбился украинский транспортный самолет с опасным грузом
Фото: pixabay
Самолет подал сигнал бедствия афинским диспетчерам и хотел совершить аварийную посадку в Кавале, поскольку один из его двигателей вышел из строя и загорелся, сообщает Zakon.kz.
В ночь на 17 июля в Греции разбился украинский транспортный самолет Ан-12, сообщает «Украинская правда».
Самолет разбился между селами Антифилиппи и Палеохори в Элефтерополисе, Кавала.
Как пишут греческие СМИ, на борту находились восемь членов экипажа, они перевозили 12 тонн опасного груза.
Самолет подал сигнал бедствия афинским диспетчерам и хотел совершить аварийную посадку в Кавале, поскольку один из его двигателей вышел из строя и загорелся.
Но вскоре после этого самолет исчез с радаров и упал в 10 морских милях к западу от Кавалы.
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