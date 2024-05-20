В Индии двигатель самолета загорелся в небе и попал на видео

Самолет авиакомпании Air India был вынужден совершить экстренную посадку из-за возгорания двигателя, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 20 мая издание Daily Mail, инцидент произошел 18 мая на рейсе из Бангалора в Кочи. Через несколько минут после вылета у воздушного судна, на борту которого находилось 179 пассажиров и шесть членов экипажа, загорелся двигатель.

Экипаж объявил чрезвычайную ситуацию и принял решение вернуться в аэропорт Бангалора. После успешной посадки пассажиры были эвакуированы, а пожар благополучно потушен.

Видео, снятое очевидцами, показывает оранжевое свечение из окна самолета, которое постепенно превращается в языки пламени.

Авиакомпания Air India заявила, что для установления причины возгорания будет проведено тщательное расследование.

Ранее сообщалось о другом авиационном происшествии. Самолет "Уральских авиалиний" переехал человека в екатеринбургском аэропорту Кольцово.