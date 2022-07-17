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В Костанайской области два пациента сбежали из Центра психического здоровья

пациенты психиатрического центра сбежали в Костанае Фото: Zakon.kz
Пациентов нашли в поселке Джамбул Костанайского района 17 июля в 09:00. Сообщается, что все это время они находились на берегу реки, сообщает Zakon.kz.

Информацию о побеге пациентов опубликовали в соцсетях.

По сообщению ДП Костанайской области, были ориентированы все наряды полиции.

Пациентов нашли в поселке Джамбул Костанайского района в 09:00 17 июля. Сообщается, что все это время они находились на берегу реки.

В полиции также отметили, что распространяемая в мессенджерах информация о совершении пациентами тяжкого преступления недостоверна.

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Данияр Кунафин
Костанайская область
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