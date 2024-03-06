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Пациент с психическим заболеванием сбежал из медучреждения в Костанайской области

поиск пациента психдиспансера, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 18:25 Фото: Zakon.kz
В поселке Заречный Костанайской области из медучреждения сбежал пациент, находящийся на психиатрическом учете, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Наша газета", во время поисков пропавшего полицейские усилили патруль в регионе.

"В полицию поступило сообщение от медицинских работников о том, что с адреса убежал в неизвестном направлении пациент, нуждающийся в госпитализации, он состоит на психиатрическом учете. Со слов матери, при себе имел нож или пистолет". Пресс-служба ДП Костанайской области

Также сообщается, что полицейские нашли сбежавшего пациента. Оружия при нем не обнаружили.

Отметим, что в декабре похожая ситуация произошла в Акмолинской области. Тогда полицейские искали 45-летнего мужчину, сбежавшего из психиатрической больницы поселка Алексеевка Зерендинского района.

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Елена Беляева
Костанайская область
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