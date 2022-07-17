Жительницу Алматы избили в центре города

Подозреваемым является знакомый потерпевшей. Полиция задержала мужчину, сообщает Zakon.kz.

Видео избиения опубликовали в соцсетях. В публикации говорилось, что инцидент произошел на пересечении улиц Толе би и Байтурсынова, напротив Алматинского технологического университета.

В ДП Алматы сообщили, что факт избиения зарегистрирован в ЕРДР по статье 293 части 1 («Хулиганство»).

Полицейские назначили экспертизы и заверили, что виновный понесет наказание в соответствии с законом.