Жительницу Алматы избили в центре города
Фото: Zakon.kz
Подозреваемым является знакомый потерпевшей. Полиция задержала мужчину, сообщает Zakon.kz.
Видео избиения опубликовали в соцсетях. В публикации говорилось, что инцидент произошел на пересечении улиц Толе би и Байтурсынова, напротив Алматинского технологического университета.
В ДП Алматы сообщили, что факт избиения зарегистрирован в ЕРДР по статье 293 части 1 («Хулиганство»).
Полицейские назначили экспертизы и заверили, что виновный понесет наказание в соответствии с законом.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ