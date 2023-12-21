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Подозреваемые в убийстве два месяца прятались от полиции Алматы под землей

Подозреваемые в убийстве два месяца прятались от полиции Алматы под землей Фото: polisia.kz
Полиция Алматы задержала двух мужчин, которых подозревают в убийстве знакомого. Задержанные около двух месяцев скрывались от правоохранительных органов, спрятавшись в землянке, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Алматы 21 декабря, мужчин 22 и 33 лет задержали в двух километрах от трассы "Алматы – Астана". Их подозревают в том, что в октябре 2023 года они убили знакомого и сожгли его труп, чтобы замести следы.

Несколько дней назад полиция выяснила, где скрывались подозреваемые. Оказалось, что мужчины построили в стороне от трассы землянку высотой 1,7 м и размером 3×1,3 м. В этом убежище они обустроили импровизированную ночлежку и место для еды. Там мужчин и задержали.


"Они признались, что убили знакомого вследствие неприязненных отношений. Подозреваемые взяты под стражу", – добавил начальник управления криминальной полиции ДП Алматы Куатбек Науатов.

Подробности дела пока не разглашают в интересах следствия.

Ранее в Алматы задержали мужчину, подозреваемого в том, что он убил и сжег мать с детьми в ее доме.

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