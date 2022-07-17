Дети сорвались с аттракциона в Атырау

Фото: Zakon.kz

Аттракцион, на который уселись дети, остановился, и несколько ребят упали вниз. Детей увезли в областную детскую больницу, где им оказали первую помощь, сообщает Zakon.kz.

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