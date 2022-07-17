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Дети сорвались с аттракциона в Атырау

Дети сорвались с аттракциона в Атырау Фото: Zakon.kz
Аттракцион, на который уселись дети, остановился, и несколько ребят упали вниз. Детей увезли в областную детскую больницу, где им оказали первую помощь, сообщает Zakon.kz.

ЧП произошло в недавно открытом детском развлекательном центре «Керемет», сообщает Казинформ.

Полиция возбудила уголовное дело по ст.141 УК РК («Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей»).

Проводится расследование. Развлекательный центр опечатали криминалисты.

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