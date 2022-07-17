Дети сорвались с аттракциона в Атырау
Фото: Zakon.kz
Аттракцион, на который уселись дети, остановился, и несколько ребят упали вниз. Детей увезли в областную детскую больницу, где им оказали первую помощь, сообщает Zakon.kz.
ЧП произошло в недавно открытом детском развлекательном центре «Керемет», сообщает Казинформ.
Полиция возбудила уголовное дело по ст.141 УК РК («Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей»).
Проводится расследование. Развлекательный центр опечатали криминалисты.
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