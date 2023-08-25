Семь минут вниз головами: в парке аттракционов в Актау дети застряли на высоте

В социальных сетях появилось видео инцидента в парке развлечений Tetys. Дети, застрявшие на остановившемся аттракционе, провисели несколько минут вниз головами. Аттракцион остановился из-за отключения электричества, сообщает Zakon.kz.

Очевидцы отмечают, что дети плакали и просили им помочь. По словам гостя аквапарка, сотрудники парка аттракционов не могли в течение десяти минут вскрыть систему безопасности. Когда аттракцион запустили второй раз, все дети, которые там были, снова повисли вниз головами.

"На наши возмущения сказали, что парк нельзя обследовать или закрыть. Мы больше туда ни ногой. Почему они не думают о безопасности, или ждут, когда случится трагедия? Мы обратились в полицию, в ЧС. Полицейские приняли заявление, но больше никаких мер принято не было", – рассказал очевидец.





В самом парке рассказали, что аттракцион не работал в течение трех минут 37 секунд.

"Провели эвакуационный план посетителей согласно технике безопасности. Посетителям были принесены извинения за доставленные неудобства. Все аттракционы ежедневно перед началом смены проходят тщательную проверку специалистами", – говорится в сообщении Tetysblu.

В пресс-службе ДП области отметили, что на место выезжали сотрудники ювенальной полиции и провели профилактическую беседу с работниками аквапарка.

Напомним, ранее в этом парке аттракционов люди также остались на высоте. Тогда остановка произошла из-за отключения света после аварии на МАЭК.