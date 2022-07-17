Женщина получила ожоги в результате пожара в Атырау
Фото: пресс-служба ДЧС Атырауской области
В ночь на 17 июля в доме на проспекте Азаттык открытым огнем загорелась мебель, передает Zakon.kz.
Во время пожара спасли пятерых человек, в том числе троих детей. В результате пожара гражданка 1991 года рождения, получившая ожоги тела и отравившаяся угарным газом, передана сотрудникам скорой помощи. Пресс-служба ДЧС Атырауской области
Пожар ликвидирован. Причина возгорания выясняется.
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