Женщина получила ожоги в результате пожара в Атырау

Фото: пресс-служба ДЧС Атырауской области

В ночь на 17 июля в доме на проспекте Азаттык открытым огнем загорелась мебель, передает Zakon.kz.

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