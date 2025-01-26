Мужчина с ожогами доставлен в больницу после пожара в Караганде

Утром, 26 января 2025 года, в одной из пятиэтажек Караганды по проспекту Назарбаева загорелась квартира. Хозяина жилья госпитализировали, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС, пожар случился на втором этаже, где на площади в семь квадратов горели вещи и мебель.

"По лестничному маршу с помощью колпаков спасли двух человек, еще четверых эвакуировали", – рассказали в ведомстве.

Хозяин квартиры, 1950 года рождения, доставлен в больницу с ожогами. Экстренная помощь сотрудников Центра медицины катастроф МЧС понадобилась еще двум жителям дома.

Ранее стало известно, что причиной пожара, который произошел 25 января в Ледовом дворце "Алматы арена", могли стать поджог или детская шалость. В ДЧС мегаполиса отметили, что окончательный ответ даст экспертиза.