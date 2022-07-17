Взрыв и пожар произошли на газовой заправке в городе Алге

Взрыв цистерны емкостью 46 куб. м произошел 17 июля в 18:50 на газовой заправке «ЛиманГаз» по адресу: улица Абая, передает Zakon.kz.

На место вызова оперативно выехали сотрудники в составе 26 человек и семи единиц техники. В результате огнем уничтожены одна легкая автомашина марки Toyota Camry, погрузочная автотехника и разрушено административное здание заправки площадью 22 кв. м с последующим ее горением. Пресс-служба ДЧС Актюбинской области

Сообщается, что силами ДЧС спасено две погрузочные машины и две емкости объемом 54 и 10 куб. м.

Пожар локализован в 19:44 и ликвидирован в 20:02.

Трое работников заправки успели самостоятельно покинуть помещение.

Жертв и пострадавших нет.

Уважаемые жители и гости города! ДЧС Актюбинской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту.