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Взрыв и пожар произошли на газовой заправке в городе Алге

спасатель Фото: Zakon.kz
Взрыв цистерны емкостью 46 куб. м произошел 17 июля в 18:50 на газовой заправке «ЛиманГаз» по адресу: улица Абая, передает Zakon.kz.
На место вызова оперативно выехали сотрудники в составе 26 человек и семи единиц техники. В результате огнем уничтожены одна легкая автомашина марки Toyota Camry, погрузочная автотехника и разрушено административное здание заправки площадью 22 кв. м с последующим ее горением.Пресс-служба ДЧС Актюбинской области

Сообщается, что силами ДЧС спасено две погрузочные машины и две емкости объемом 54 и 10 куб. м.

Пожар локализован в 19:44 и ликвидирован в 20:02.

Трое работников заправки успели самостоятельно покинуть помещение.

Жертв и пострадавших нет.

Уважаемые жители и гости города! ДЧС Актюбинской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту.

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