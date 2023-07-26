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В Экибастузе загорелась автозаправка

В Экибастузе загорелась автозаправка Фото: Zakon.kz
Днем в Экибастузе произошел взрыв. Как рассказали Zakon.kz в ДЧС Павлодарской области, на одной из заправок горят 4 цистерны, огонь перешел на продуктовый магазин.

Спасатели отмечают, что есть опасность перехода огня.

"Выстроена защита соседних зданий. Дома частного сектора находятся через дорогу в 100 метрах от очага горения".Пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Также сказано, что на месте работают 20 сотрудников и 7 единиц техники.

"Обстоятельства выясняются, тушение продолжается", – отметили в ведомстве.

Обновлено в 15:20

В региональном ДЧС уточнили, что пожар локализован.

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