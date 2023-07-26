В Экибастузе загорелась автозаправка

Фото: Zakon.kz

Днем в Экибастузе произошел взрыв. Как рассказали Zakon.kz в ДЧС Павлодарской области, на одной из заправок горят 4 цистерны, огонь перешел на продуктовый магазин.

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