В Экибастузе загорелась автозаправка
Фото: Zakon.kz
Днем в Экибастузе произошел взрыв. Как рассказали Zakon.kz в ДЧС Павлодарской области, на одной из заправок горят 4 цистерны, огонь перешел на продуктовый магазин.
Спасатели отмечают, что есть опасность перехода огня.
"Выстроена защита соседних зданий. Дома частного сектора находятся через дорогу в 100 метрах от очага горения".Пресс-служба ДЧС Павлодарской области
Также сказано, что на месте работают 20 сотрудников и 7 единиц техники.
"Обстоятельства выясняются, тушение продолжается", – отметили в ведомстве.
Обновлено в 15:20
В региональном ДЧС уточнили, что пожар локализован.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript