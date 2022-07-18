Из-за жары в Испании и Португалии погибли свыше тысячи человек

Рекордные показатели температуры воздуха фиксируют в Европе. Метеорологи объявили о повышенном уровне опасности. Ученые связывают жару с изменением климата, сообщает Zakon.kz.

Число погибших в результате жары в Испании и Португалии превысило одну тысячу, сообщает Deutsche Welle.

17 июля в Мадриде температура поднималась до +39°C. Рекордный показатель в +43,3°C был зафиксирован в Дон-Бенито на востоке страны.

В Испании на 16 июля скончались минимум 360 человек. Из них 22 человека умерли в провинции Мадрид, причем один 60-летний уборщик – прямо во время работы.

Еще один 50-летний мужчина скончался на улице от теплового удара. Врачи не смогли помочь пострадавшему, температура его тела поднялась до +40°C.

Температурный рекорд (+47°C) был зарегистрирован в португальском Пиньяне 14 июля, по данным Португальского института моря и атмосферы – национального метеорологического агентства страны.

Метеорологи прогнозируют длительный период жары

Есть опасения, что жара будет сохраняться на протяжении длительного периода времени (20 дней и более) во многих районах – от Португалии до Центральной Франции и областей на юго-востоке Европы. Жара может продлиться до конца июля и продолжиться в августе. Старший метеоролог американской службы прогнозов AccuWeather Тайлер Ройс

По его словам, речь идет о ряде территорий в Венгрии, на востоке Хорватии, Боснии и Герцеговины, в Сербии, на юге Румынии и севере Болгарии.

В Европе бушуют пожары

На этом фоне во Франции, Греции, Португалии и Испании бушуют пожары, выгорели десятки квадратных километров земли, тысячи жителей и туристов были вынуждены покинуть места проживания и отдыха, умерли несколько сотрудников служб спасения.

Это уже вторая волна жары в юго-западной Европе за последние несколько недель. Ученые винят в экстремальных температурах изменения климата и в дальнейшем прогнозируют более частые и интенсивные периоды засухи.

В Великобритании созван кризисный штаб

В Великобритании 16 июля был созван национальный кризисный штаб. Ранее Британское метеорологическое управление впервые выпустило самое серьезное предупреждение о жаре для некоторых районов страны.

В начале следующей недели на большей части территории Англии между Лондоном и Манчестером ожидается температура до +40°C. Предыдущий рекорд в +38,7°C был зафиксирован в Кембридже в 2019 году.

Во Франции в связи с высокими температурами во многих департаментах, большинство из которых расположены на атлантическом побережье, власти объявили повышенный уровень опасности.

Ожидается, что волна жары с температурами до +41°C продлится там еще несколько дней.

В Германии температура может подняться до +40°C

По данным Немецкой метеорологической службы, во время аномальной жары, которая ожидается на этой неделе, отметка в +40°C может быть достигнута и в Германии. Пик ожидается 19 июля.

Во многих районах страны температура воздуха поднимется приблизительно до +35°C, на юго-западе и западе – до +39°C, а возможно, и до +40°C, прогнозируют метеорологи.