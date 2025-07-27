Китай предупреждает о серьезных последствиях из-за перегрева океанов

Ученые Китая заявили о том, что в 2023 году океаны нагрелись до рекордных показателей, что могло поспособствовать изменению климата, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Science, во время исследования морские волны темпа (МВТ) длились в четыре раза дольше обычного. Они также охватили 96% океана. Кроме того, в Северной Атлантике МВТ длились 525 дней. На востоке Тихого океана температура волн в ходе колебаний поднялась на 1,63 градуса.

Эксперты говорят, что такие показатели связаны с уменьшением облачности, ветра и изменением течений. Они также считают, что перегрев океанов в 2023 году может предсказать серьезные сдвиги в климате Земли.

Отмечается, что подобные климатические изменения представляют собой угрозу морским экосистемам и способствуют гибели кораллов. Это также нанесет ущерб рыболовству и аквакультуре.



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