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Наука и технологии

Китай предупреждает о серьезных последствиях из-за перегрева океанов

исследование, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2025 19:40 Фото: pixabay
Ученые Китая заявили о том, что в 2023 году океаны нагрелись до рекордных показателей, что могло поспособствовать изменению климата, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Science, во время исследования морские волны темпа (МВТ) длились в четыре раза дольше обычного. Они также охватили 96% океана. Кроме того, в Северной Атлантике МВТ длились 525 дней. На востоке Тихого океана температура волн в ходе колебаний поднялась на 1,63 градуса.

Эксперты говорят, что такие показатели связаны с уменьшением облачности, ветра и изменением течений. Они также считают, что перегрев океанов в 2023 году может предсказать серьезные сдвиги в климате Земли.

Отмечается, что подобные климатические изменения представляют собой угрозу морским экосистемам и способствуют гибели кораллов. Это также нанесет ущерб рыболовству и аквакультуре.

Ранее сообщалось, каким видят ученые "конец света" на Земле.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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