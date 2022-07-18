Казахстанцы стали чаще торговать ценными бумагами

В РК за полгода на 64% выросло количество субсчетов, зарегистрированных в системе учета Центрального депозитария ценных бумаг Казахстана, передает Zakon.kz.

Сейчас в Центральном депозитарии ценных бумаг открыто около 367 тыс. счетов. Большая часть среди открывших брокерские счета – молодые розничные инвесторы в возрасте 18-24 года. За первое полугодие 2022 года их число составило 70 тыс. человек (рост в три раза).

Если за предыдущие 22 года у нас появилось около 100 тыс. счетов, то за крайние два года открылось более 200 тыс. счетов. Рост просто огромный. Счета открывают в основном молодые, активные люди. Подавляющее большинство счетов активные, торговля ценными бумагами на бирже увеличилась пропорционально увеличению количества счетов в депозитарии. Председатель правления АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» Адиль Мухамеджанов

К сожалению, сегодня простой человек не может напрямую покупать и продавать акции на бирже. Ему нужно для выхода на биржу обязательно обращаться к брокеру и торговать акциями и ценными бумагами через него. Но в скором времени казахстанцам хотят предоставить возможность покупать и продавать ценные бумаги лично, без привлечения всяких посредников.

В нашей стратегии одно из направлений – организация торговли на внебиржевом рынке. То есть, в будущем, просто имея счет в Центральном депозитарии, простому человеку можно будет проводить торги напрямую, вне биржи, без брокеров. Мы хотим эту платформу доделать, это большой длинный путь, до 2024 года мы будем поэтапно его открывать. Аналогичный опыт в других странах есть, и это необходимо для рынка ценных бумаг. Председатель правления АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» Адиль Мухамеджанов

По оценкам центральной учетной организации, которая ведет счета и права собственности на все ценные бумаги, которыми торгуют в Казахстане, рынок ценных бумаг в нашей стране активно развивается.

На 1 июля индикативный объем ценных бумаг, находящихся на обслуживании в Центральном депозитарии, составил порядка 200 трлн тенге (429,5 млрд долларов). Идет активный рост числа счетов. Рынок ценных бумаг позволяет эффективно перераспределять активы, это один из инструментов движения капитала, помимо банковского. Проводятся рыночные сделки по акциям, формируется цена по итогам торгов. Но есть, куда развиваться. Председатель правления АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» Адиль Мухамеджанов

По итогам заключения сделок на рынке ценных бумаг вся информация в конечном итоге собирается в Центральном депозитарии.

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Каждый день депозитарий по итогам торгов обновляет базу данных и в конечном итоге подтверждает права собственности на ценные бумаги.