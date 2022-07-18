Можно доверить все: представители каких знаков зодиака отличаются честностью
К примеру, как отмечено на сайте Ftimes.ru, Овны всегда стараются говорить правду. Они не хотят никого обидеть: просто делают выбор в пользу честности.
Также в этом списке находятся Близнецы. Эксперт отмечает, что этот воздушный знак может увильнуть, но при прямом вопросе дает честный ответ.
Дева требует честности и от окружающих. Они не любят лести и недоговорок. Кроме того, им можно доверить секреты.
Скорпионы максимально честны в отношениях с близкими людьми. Несмотря на то, что они достаточно общительны, войти в узкий круг их знакомых не так уж и просто.
Что касается Козерогов, то они попросту не умеют врать. Их можно легко вычислить: они либо покраснеют, либо запнутся в самом неподходящем месте.
И напоследок Водолей. Они четко контролируют, что и кому говорить. Кроме того, они и честные и прямолинейные.