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Можно доверить все: представители каких знаков зодиака отличаются честностью

честность астрология советы Фото: pixabay
Российский астролог Ольга Кокорина уверяет, что есть шесть знаков зодиакального круга, представители которых отличаются честностью и откровенностью. К ним, по ее мнению, относятся Овен, Близнецы, Дева, Скорпион, Козерог и Водолей, сообщает Zakon.kz.

К примеру, как отмечено на сайте Ftimes.ru, Овны всегда стараются говорить правду. Они не хотят никого обидеть: просто делают выбор в пользу честности.

Также в этом списке находятся Близнецы. Эксперт отмечает, что этот воздушный знак может увильнуть, но при прямом вопросе дает честный ответ.

Дева требует честности и от окружающих. Они не любят лести и недоговорок. Кроме того, им можно доверить секреты.

Скорпионы максимально честны в отношениях с близкими людьми. Несмотря на то, что они достаточно общительны, войти в узкий круг их знакомых не так уж и просто.

Что касается Козерогов, то они попросту не умеют врать. Их можно легко вычислить: они либо покраснеют, либо запнутся в самом неподходящем месте.

И напоследок Водолей. Они четко контролируют, что и кому говорить. Кроме того, они и честные и прямолинейные.

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