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Жара до 45 градусов ожидается в Казахстане

прогноз погоды на на 19-21 июля в Казахстане Фото: pexels
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 19-21 июля 2022 года. В начале недели большая часть страны будет находиться под влиянием отрога северо-западного антициклона, сообщает Zakon.kz.
С 20 июля на большей части страны ожидаются дожди с грозами, усиление ветра. РГП «Казгидромет»

Как сообщили в ведомстве, на западе и юго-западе, с 20 июля в центре, на юге, юго-востоке ожидается очень сильная жара +40-45°C.

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