Жара до 45 градусов ожидается в Казахстане

Фото: pexels

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 19-21 июля 2022 года. В начале недели большая часть страны будет находиться под влиянием отрога северо-западного антициклона, сообщает Zakon.kz.

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