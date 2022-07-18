Хищения в «АлматыМетро» и взятки в управлении строительства расследуют в Алматы

20 июня председатель ревизионной комиссии по Алматы Алтай Бердикулов на XХII сессии маслихата города по исполнению бюджета рассказал о фактах неэффективного использования бюджетных средств и активов, сообщает Zakon.kz.

По его словам, аудиторские проверки выявили нарушения на общую сумму 120,9 млрд тенге.

Из них:

финансовые нарушения – на 45,5 млрд тенге;

неэффективное планирование – на 28,8 млрд тенге,

неэффективное использование бюджетных средств и активов государства – на 46,5 млрд тенге.

По итогам аудита в правоохранительные органы передано пять материалов: КГП на ПХВ «Метрополитен», ГКП на ПХВ «Алматы Қала Жарық», КГУ «Управление энергетики и водоснабжения», Департамент полиции города Алматы, управление строительства.

В связи с этим мы обратились в надзорный орган, чтобы узнать подробности по расследуемым уголовным делам: кто подозреваемые, какой ущерб бюджету причинен каждой из этих организаций, по каким статьям расследуют дела и т.д.

В прокуратуре Алматы, сославшись на ст. 201 УПК РК, предоставили ограниченную информацию.

Итак:

Департамент экономических расследований по Алматы ведет расследование двух уголовных дел в отношении АО «АлматыМетроКурылыс» по ст. 189, ч. 4, п. 2 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере». ДЭР по Алматы проводит досудебное расследование по той же статье в отношении бывших должностных лиц ГКП на ПВХ «Алматы Қала Жарық». В производстве Антикоррупционной службы по Алматы находится дело в отношении сотрудников ГУ «Управление комфортной городской среды Алматы» (управление строительства) по ст. 366, ч. 3, п. 2, 3 УК РК «Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере». В отношении КГУ «Управление энергетики и водоснабжения» досудебное расследование не ведется. Материалы досудебного расследования в отношении сотрудников Департамента полиции Алматы уже направлены в Алмалинский районный суд.

В настоящее время ДЭР по Алматы и Антикоррупционной службой по Алматы проводятся запланированные следственные действия, направленные на исполнение требований ст. 24 Уголовно-процессуального кодекса РК. В соответствии со ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК данные досудебного расследования не подлежат разглашению. В этой связи в настоящее время оснований для предоставления информации о досудебных расследованиях и комментариев по каждому расследованию не имеется, – говорится в ответе прокуратуры Алматы на официальный запрос редакции.